Eğitmen Ozan Tekin'den 'Enstrümanın Önemi' konferansı

Enstrüman Eğitmeni Ozan Tekin tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda "Enstrümanın Önemi" adlı sunum gerçekleştirildi.

GAÜN Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, erken çocukluk döneminde enstrümanın önemine dikkat çeken Enstrüman Eğitmeni Ozan Tekin, çocuğun beyin gelişiminde aktif rol oynadığını, aynı zamanda sosyal, duygusal alana katkı sağladığını belirterek, küçük kas gelişimine olan yararlarının önemini vurguladı.

Tekin, konuşmasında enstrümanın insan hayatına çok erken yaşlarda girmesinin hayat boyu sağlık ve akademik başarılar sağladığını söyledi. Konferansın sonunda, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin de Enstrüman Eğitmeni Ozan Tekin'e eşlik etmesiyle birlikte "Çanakkale Türküsü" söylendi.

Konferans, GAÜN Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şehnaz Yılmaz'ın Enstrüman Eğitmeni Ozan Tekin'e ve öğrencilere teşekkür etmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP