Eğitim Sen'den Milli Eğitim Bakanlığı'na karne

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı için hazırladıkları karneyi açıkladı. Durdu, "Bakanlık başarısızdır çünkü Cumhuriyetimizin eğitimde yarattığı kazanımlar ÇEDES vb. protokoller ile cemaatlere teslim edilmiştir. İş kazalarıyla onlarca çocuk işçi ölmüştür. Öğretmenlik Meslek Kanunu yeni eşitsizlikler yaratmış, eşit işe eşit ücret uygulaması bitirilmiştir. Öğrencilerin beslenme sorunu büyümüştür" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı için hazırladıkları karneyi açıkladı. Durdu, şunları söyledi:

"EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR ARTMIŞTIR"

"Eğitim Sen Eskişehir Şubesi olarak her eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanı'na verdiğimiz karnemizi sizler aracılığınız ile kamuoyuna duyurmaktayız. Laik ve kamusal eğitimi bitiren milli eğitim bakanı başarısızdır. Cemaatler eğitimde söz sahibi olamaz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 19 Ocak 2024 tarihinde sona erecek ve iki haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Eskişehir'de 11 bin 855 öğretmen arkadaşımıza, 142 bin 996 öğrencimize iyi tatiller diliyoruz. Eğitimde yaşanan sorunlar artmıştır. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken, eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında artarak sürdürülmüştür. Eğitim Sen olarak bu eğitim döneminde belirlediğimiz temel sorunlar üzerinden Bakanlığımızı değerlendirmeye tabi tuttuk.

"EĞİTİM HARCAMALARININ YÜKÜ YİNE VELİLERİN SIRTINA YIKILMIŞTIR"

Bakanlık başarısızdır çünkü Cumhuriyetimizin eğitimde yarattığı kazanımlar ÇEDES vb. protokoller ile cemaatlere teslim edilmiştir. MESEM uygulaması ile çocuk işçiliği özendirilip, milyonlarca çocuk işçi sermayeye ucuz işgücü olarak yedeklenmiştir. İş kazalarıyla onlarca çocuk işçi ölmüştür. Öğretmenlik Meslek Kanunu yeni eşitsizlikler yaratmış, eşit işe eşit ücret uygulaması bitirilmiştir. Öğrencilerin beslenme sorunu büyümüştür. 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkı tartışmaları derin yoksulluğu ortaya çıkarmıştır. Eğitimde ticarileştirme politikaları artarak devam etmiştir. Özel öğretime destek artmış kamusal eğitim politikaları terk edilmiştir. Eğitim harcamalarının yükü yine velilerin sırtına yıkılmıştır.

"EĞİTİM ARTIK HAK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Karnemiz ve yaşadığımız sorunlar hem Eskişehir'de hem de ülkemizde eğitimin artık bir hak olmaktan çıktığını göstermektedir. Paran kadar eğitim, cemaatin kadar söz hakkı ve kadro uygulaması geçer kural haline gelmiştir. Ortada sorun çözecek bir bakanlık yoktur. Öğrenciler, veliler ve eğitim emekçileri mutsuz ve umutsuzdur. Son 20 yılın hikayesi budur. Sürekli değişen bakanlar ve uygulamalar eğitim gibi uzun ve planlı olması gereken sürecin bilimsel yönetilemediğini ortaya koymuştur. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmeler, MEB'in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir derdinin olmadığını göstermiştir. Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları, siyasal-ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim karşıtı kararlar eşliğinde okullarda hayata geçirilmeye devam etmektedir.

"KAMUSAL, BİLİMSEL, DEMOKRATİK VE LAİK EĞİTİM HAKKI"

Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim Sen, her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik ve laik eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır."