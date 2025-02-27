Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Edremit'te Zeytinde Budama Kursu Düzenlendi

Edremit'te Zeytinde Budama Kursu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Zeytinde Budama Kursu kapsamında kursiyerler, zeytin fidanı üretim tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Eğitimlerin zeytin üreticilerine önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen Zeytinde Budama Kursu kapsamında kursiyerler, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu'nu ziyaret etti.

Mehmetalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kurs kapsamında düzenlenen teknik gezide, kursiyerler zeytin fidanı üretim tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurumda görevli teknik personel tarafından kursiyerlere tohum, çelik ve aşı ile zeytin üretim yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin zeytin üreticilerine önemli katkı sağladığını belirterek, kursiyerlerin sahada edindikleri bilgileri üretim süreçlerinde uygulamalarının hedeflendiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uygunsuz içerik paylaşan istihbarat görevlileri görevden alındı
img

Burası cezaevinden farksız! 9 yıl kaçtı, çukurda saklanırken yakaladı
img

Kamera kaydı olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı

Görüntüyü paylaşan herkes Bakan Yerlikaya'ya çağrı yapıyor
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.