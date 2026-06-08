Sürdürülebilir balıkçılık için av araçlarına markalama çalışması yapıldı

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve avcılık faaliyetlerinin kontrolü amacıyla balıkçı gemilerindeki av araçlarına yönelik markalama çalışması gerçekleştirdi.

Denizsel biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde önemli bir saha çalışmasına imza atıldı. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan su ürünleri kontrol görevlileri, körfez genelinde avcılık faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla geniş kapsamlı bir denetim ve markalama faaliyeti icra etti.

Balıkçı gemilerindeki av araçları kayıt altına alındı

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay'ın da bizzat katılarak sahada sevk ve idare ettiği resmi çalışma, liman ve barınaklarda bağlı bulunan ruhsatlı balıkçı gemilerinde gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, profesyonel balıkçıların denizlerde kullandığı ağ, sepet ve benzeri her türlü av aracına mevzuat gereği zorunlu olan resmi markalar tek tek takıldı. Bu sayede, körfezde kullanılan av araçlarının kayıt ve takip süreçlerinin etkinliği artırılarak yasa dışı ve kayıtsız avcılığın önüne geçilmesi hedeflendi.

"Destek ve denetim çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Su ürünleri stoklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına markalama ve takip süreçlerinin kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Gerçekleştirilen operasyonel faaliyete ilişkin kurumdan yapılan bilgilendirmede, "Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik saha takip ve denetim çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Kontrol görevlilerinin balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerinin körfez genelinde periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı