Edremit Belediyesi Kadın Kursları Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslar ile kadınlar bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da edindiği meslek ile aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslar ile kadınlar bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da edindiği meslek ile aile ekonomisine katkı sağlıyor. Üç farklı birimde 23 eğitmenin eğitim verdiği merkezde, yaklaşık 400 kursiyer eğitim görüyor. Dikiş nakıştan okuma yazma kurslarına, deri çanta yapımından çiniciliğe, ahşap boyamadan tasarıma kadar birçok alanda kadınların meslek sahibi olduğunu belirten Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Habban Demirbacak, kursların sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde düzenlendiğini ifade etti. Kadınların kurslara olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirten Demirbacak, "Buraya gelen kadınlar ilk bakışta hobi amaçlı ve aile bütçelerine katkı sunmak için gelseler bile aslında kafa dağıtmak için geliyorlar. Evdeki ortamdan biraz olsun uzaklaşmak için gelen kadınlarımız var. Kadınlarımız burada yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine maddi imkan sağlıyorlar. Bizim ayrıca sosyal ve kültürel gezilerimiz de oluyor. Burası hem sosyalleşmek hem de kültürel açıdan kadınlarımız için çok iyi" dedi.

Gerek fuarlarda gerekse sergilerde insanların yapılan ürünlere yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Demirbacak, "Ürünlerimiz, sergilerde ve fuarlarda çok ilgi görüyor. İnsanların bu ürünlere nereden ulaşabileceği sorusu, bizde satış noktaları fikrini doğurdu. Hem Dedeman Otelinde hem de Kent Meydanı'nda satış noktalarımız var. Çok yakın zamanda e-ticaret ofisimizi de açarak dışarıdan ürünlerimizi almak isteyenlere hizmetimizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise açılan kurslar sayesinde zamanlarını faydalı geçirip aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, bu imkanı kendilerine sunan başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere herkese teşekkür ettiler. - VAN