Edirneli Küçükbaş Hayvan Üreticisi Yem Fiyatlarının Yüksekliğinden Şikayetçi

Edirneli küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Tuna, küçükbaş desteklemesinin az olduğunu yem fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Tuna, "Alıcılar geliyor, bizde 3-4 lira, kasaptan et almaya kalktığımız zaman etin kilosu 400 lira. Nasıl satalım? Ucuza almaya çalışıyorlar, satarken pahalıya satıyorlar. Bir torba yem 500 lira. Geçen sene 360 liraydı. Destek çok düşük. Aldığım destek koyunların aşı parasına yetmiyor" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde üreticilik yapan Hasan Tuna'nın sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, ithalat yerine ülke üreticisinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"İTHAL EDECEĞİMİZ DÖVİZİ ÜRETİCİLERİMİZE VERSEK TÜRKİYE ÜRETİCİ BİR ÜLKE OLUR"

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünlerde et fiyatlarının artışları konuşuluyor. Hasan da hayvan bakıyor. Küçükbaş hayvanlarını Kurban Bayramı için hazırlıyor. Ama 'talep yok' diyorsun. Senden ucuza almaya çalışıyorlar. Geçen sene kaç paraydı? Destek yok mu? Koyun başına ne kadar destek alıyorsun? Kurban Bayramı'nda nasıl bir sonuçla karşılaşacaksın? Geçen sene iyi geçmediğini söyledin. Üreticimiz üretmek istiyor ama Türkiye yanlış tarım politikalarıyla çözümü ithalatta arıyor. İthal edeceğimiz dövizi üreticilerimize versek Türkiye üretici bir ülke olur."

"DESTEK ÇOK DÜŞÜK"

Üretici Hasan Tuna da şunları kaydetti:

"Ama talep yok. Yem fiyatları yüksek. Bizim istediğimiz fiyatlar yok. Alıcılar geliyor, bizde 3-4 lira, kasaptan et almaya kalktığımız zaman etin kilosu 400 lira. Nasıl satalım? Ucuza alamaya çalışıyorlar, satarken pahalıya satıyorlar. Bir torba yem 500 lira. Geçen sene 360 liraydı. Destek çok düşük. Aldığım destek koyunların aşı parasına yetmiyor. Geçen yıl 50 liraydı. Bir aşı 6,5 liraydı. 4 defa aşı yaptırdım. Aldığım destek de gitti. Üretmek istiyoruz ama çabalıyoruz. Geçen yıl iyi geçmedi. Bu yıl da yine aynı olur."