Edirne'nin Son Dondurmacısı: Çetin Dada, Yarım Asırdır Dondurma Satıyor

Edirneli 70 yaşındaki Çetin Dada, yarım asırdır seyyar dondurmacılık mesleğiyle sokaklarda nostalji yaşatıyor.

Edirne'de 70 yaşındaki Çetin Dada, halk arasında bilinen adıyla "Dondurmacı Çetin Dede", 49 yıldır el arabasıyla başladığı satıcılığa yaşlanınca pedal çeviremez olunca aldığı elektrikli bisikleti ile dondurma satarak mesleğini sürdürüyor. Dada, yıllar önce çocuklara dondurma verdiğini, şimdi ise onların çocuklarına dondurma sattığını söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı dondurmacılık mesleğini yıllardır ilk günkü heyecanla sürdüren Çetin Dede, "49 yıl önce işe başladığımda her işi denedim ama sonunda dondurmaya karar verdim. O gün bugündür bu lezzeti korumaya çalışıyorum. Ben işe ilk başladığımda benden dondurma alan çocuklar şimdi çocuklarını bana getiriyor" dedi.

"Artık Edirne'de sadece ben kaldım"

Yaz ayları geldiğinde mahalle mahalle dolaşarak çocuklara dondurma ulaştıran Dada, seyyar arabasıyla neredeyse Edirne'de gitmedik sokak bırakmadığını ifade ederek, "Yeni dondurma arabamın önüne 'Son Dondurmacı', 'Yılların Dondurmacısı' ve 'Çocukluğumun Dondurmacısı' yazdım. Edirne'de bu gelenek yaşasın istiyorum. Bu araba artık Edirne'de son" diye konuştu.

Dondurmalarında katkı maddesi bulunmadığını vurgulayan Çetin Dede, şöyle konuştu:

"Beyaz dondurmam hakiki sütten, çikolatalı dondurmamda sadece kakao, limonlu dondurmamda ise gerçek limon var. Süt tozu değil, hakiki süt kullanırım. Zaten bu lezzeti bilen bilir, anlatmaya gerek bile kalmaz."

"Kornamı duyan çocuklar koşa koşa geliyor"

Her girdiği sokakta korna sesiyle çocukları kendine çeken Çetin Dede, yılların alışkanlığı olduğunu hatırlatarak, "Mahalleye girer girmez kornamı çalıyorum, çocuklar bir anda etrafımı sarıyor. Zamanında dondurma verdiğim çocuklar şimdi bana çocuklarını getiriyor. 'Biz büyüdük ama çocuklarımız da seni tanısın istedik' diyorlar. O zaman çok duygulanıyorum, bazen dondurmanın parasını almıyorum bile" ifadelerini kullandı.

10 yaşından beri dondurma sattığını söyleyen Çetin Dede, seyyar dondurmacılığın eskisi kadar kolay olmadığını dile getiriyor:

"Eskiden Edirne'nin her yerinde seyyar dondurmacı vardı. Ama artık azaldık. Yaş ilerledi, arabayı itmek zor oluyor. Bayır çıkmak zor. Ama Allah sağlık verdikçe bu işi yapacağım. Hatıralarım çok, anlatsam saatler sürer. Arabam konuşsa anlatır zaten."

Vatandaşlar ise dondurmanın doğal olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Her sıcak bir yaz gününde çocukluğunun dondurmacısı olduğunu belirten Sinem Alagöz, "O bizim çocukluğumuzun dondurmacısı, şimdi bile severek ve güvenerek yiyoruz" dedi. - EDİRNE