Edirne'deki Buğday Üreticileri Kuraklıktan Şikayetçi, Devletten Silaj Desteği Talep Ediyor

(EDİRNE) - Edirneli üreticiler, kuralıktan etkilenen buğday tarlarından istenilen verim alamayacakları kaygısıyla buğdaylarını büyükbaş hayvan yeminde kullanılması için silaj yapıp satmaya başladı. Üretici Tunay Aslan, "Başaklar boş, dolduramayacak yani. Fakat şu an yem bitkisi olarak silaja veriyorlar. Bunun için devletten üreticinin yanında olmasını ve buğdaya yem bitkisi olarak silaj desteğini vermesini talep ediyoruz" dedi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde yaşayan buğday üreticileri, kurkalık nedeniyle buğday tarlalarında verim düşüklüğü yaşanacağı gerekçesiyle buğdaylarını silaj yaptırarak satıyor. Üreticiler, buğday silajına da devletin destek vermesini istiyor.

Üretici Tunay Aslan, şunları kaydetti:

"Buğdayların şu anki durumu ortada. Kış ve mevsim normallerinin üzerinde geçen iklim değişikliğinden dolayı yağmurun denk düşmemesinden hastalık geçirmiş vaziyetteler. Kuraklık başlamış. Yan taraftaki buğday tarlamız da aynı şekilde. Hasata bir ay var ama bir ay süre içerisinde bu tamamen kuruyacak. Başaklar boş, dolduramayacak yani. Fakat şu an yem bitkisi olarak silaja veriyorlar ama devlet sadece yulaf, yonca ve ot bitkilerine destek veriyor. Buğday desteği önceki yıllarda vardı. Buğdaydaki silaj desteği kaldırılmış. Bunun vaktiyle yerine gelmesini istiyoruz. Çiftçimizin buğdayları zaten kurumuş. Yaza bıraksa dönümünden 100 kilo buğday biçemez. 100 kilo buğday biçemeyeceği yerde silaja veriyorsa silajın desteğini alması lazım. Bunun için devletten üreticinin yanında olmasını ve buğdaya yem bitkisi olarak silaj desteğini vermesini talep ediyoruz."

Bir diğer üretici Berkay Doğaner ise "Biçimimize şu an bir ayımız var. Buğdaylarımız şu an gitmiş vaziyette. Biz de bundan dolayı buğdaylarımızı silaja veriyoruz. Silaj yapılıyor. Bunun için devletten silaj desteği istiyoruz" diye konuştu.