Edirne'de Yarım Asırlık Conta Ustası İrfan Çınar: El Emeğiyle Geleceğe Taşıyor

Edirne'de Yarım Asırlık Conta Ustası İrfan Çınar: El Emeğiyle Geleceğe Taşıyor
69 yaşındaki İrfan Çınar, Edirne'de 1975 yılından beri keçe ve conta işçiliği yapıyor. Modern makineler yerine el emeğine güvenerek, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini minibüsünde sürdürmeye devam ediyor. Emekli olmasına rağmen talep üzerine çalışan Çınar, hem sanayi esnafına hem de vatandaşlara güven veriyor.

Edirne'de yaklaşık yarım asırdır keçe ve conta işçiliği yapan 69 yaşındaki İrfan Çınar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini hurda bir minibüsün içinde gerçekleştiriyor.

1975 yılında İstanbul'da başladığı meslek hayatını 1980'den bu yana Edirne'de sürdüren Çınar, modern makineler yerine ilk günkü gibi el emeğine güveniyor. Elindeki makas, mengenesi ve cetveliyle motor bloklarından depo kapaklarına kadar pek çok parçaya conta keserek çözüm üretiyor.

Emekli olmasına rağmen ustalardan gelen yoğun talep üzerine çalışmaya devam ettiğini söyleyen Çınar, "Bulunmayan şeylere hizmet veriyorum. İnsanları mağdur etmemek için elimden geldiğince burada çalışıyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların motorlarında kullanılan contaları da birebir kestiğini anlatan Çınar, zaman zaman İstanbul'dan bile müşterilerinin geldiğini söyledi.

Conta ustası İrfan Çınar ile ilgili açıklama yapan sanayi esnafı Halil Bodur, "Conta konusunda çözümsüz iş bırakmaz" derken, Tarık Demir ise "Silivri'den bile müşterileri var. Sanayiden kolay kolay gitmemesi lazım" sözleriyle usta çınarı anlattı.

Küçücük minibüsünde sıcak havaya aldırış etmeden çalışan İrfan Usta, yarım asırlık emeğiyle hem sanayi esnafına hem de vatandaşlara güven vermeye devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
