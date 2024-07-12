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Edirne'de Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları başladı

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Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Edirne'de başladı. Yarışlar, Meriç Nehri üzerinde 2 kilometrelik parkurda gerçekleşiyor.

(EDİRNE) - Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Edirne'de başladı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında, Meriç Nehri üzerinde 2 kilometre uzunluğundaki parkurda başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demir Serhan, Türkiye'nin ilk olimpik kürek parkurunda yarışmak üzere yaklaşık 25 kulüpten 500 üzerinde sporcu ilk defa bu parkurda yarışmaya geldiğini söyledi. Yarışların final müsabakaları 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Serhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk olimpik kürek parkurunda yarışmak üzere yaklaşık 25 kulüpten 500 üzerinde sporcu ilk defa bu parkurda yarışmak üzere alana geldiler. Hazırlıklarını yaptılar ve ilk eleme yarışlarına başladılar. Bugünkü elemelerden sonra finallere kalan kategorilerimiz U19-U17-U15'ler, master ekiplerimizin sıralamaları yapılacak. Yarından itibaren Türkiye Kupasına puan anlamında, yüksek puan toplayanlar sahip olmak üzere çok ciddi bir mücadele sergileyecekler. Gelişen Türk küreğinin aslında bir karne günü gibi Türkiye Şampiyonası'ndan önceki en önemli sınavı gerçekleştirecekler. ve en çok puanı toplayan Türkiye Kupası'nda sıralamaya girecek. Türk küreğine katkısı maddeler halinde sıralayamayacağımız kadar çok ama benim ilgi alanım sebebiyle kültürel alanda çok büyük tesise sahip olduk. Bu tesisin oluşmasında emeği geçen devlet büyükleri, saymakla bitmez. Herkese teşekkür etmek lazım."

Kaynak: ANKA / Yerel

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