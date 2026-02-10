Haberler

Edirne'de 350 Gram Ramazan Pidesi 35 Lira Olacak

Güncelleme:
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 350 gram ramazan pidesinin fiyatının 35 lira olacağını açıkladı. Türkiye genelinde pidelerin ortak kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi.

Irmak yaptığı açıklamada, "Ramazan pide fiyat çalışması devam ediyor. Komiteden geçti, yönetime gelecek ve meclise girecek. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu ayın meclisinde çıkacak. Bütün Türkiye'de pidede ortak kilogram fiyatı 100 lira. 250 gram çok ince oluyordu. Biz de 350 gramın uygun ve nitelikli olduğunu düşündük" dedi.

