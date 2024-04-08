Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Edirne'de Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla polis ekiplerince Saraçlar Caddesi'nde tanıtım stantları kuruldu. Stantları dolaşarak ekiplerden bilgi alan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi'nde açılan stantlarda vatandaşlara hem çeşitli hediyeler, hem

de bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, çocuklarını polis ekiplerinin motosikletleri ve araçlarına bindirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Caddeye kurulan LED ekranda ise emniyetin yaptığı faaliyetler gösterime sunuldu. Stantları tek tek dolaşan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Etkinlikte Müdür Karaburun'a eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aynur Karaburun ile çocukları da eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, her türlü dolandırıcılık ve benzeri olayları polise bildirmekten çekinmemeleri gerektiğini ifade etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Karaburun, halkın yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi'nde stant açtıklarını ve yaptıkları faaliyetleri tanıttıklarını söyledi. Suçlar ve suç önleme ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirten Karaburun, vatandaşlara suç ile karşı karşıya kalınca nasıl bir davranış sergileyeceklerine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

"Edirne'mizin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet vermektedir"

Vatandaşlarla bizzat temas halinde olmak için faaliyetlere katıldığını söyleyen Karaburun, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılıkla, organize suçlarla terörizmle mücadele ve her türlü asayiş olayının önlenmesi için polisimiz Edirne'mizin ve ülkemizin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet vermektedir. Halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Nerede bir ihtiyaç varsa, destek olacağımız ne varsa her türlü halkımızın desteği için yanındayız. 179 yıldır bunun gururunu yaşıyoruz. Halkımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Polis yanı başınızda, her yerde her zaman bizim kapımızı çalabilirsiniz. Emrinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların bir olayla karşılaştıklarında doğru ve zamanında bilgilendirme yapmalarının büyük fayda ve destek sağlayacağını aktaran Karaburun, şüpheli bir durum karşısında mutlaka polise bildirmeleri gerektiğine değindi.

Stantları dolaşan Melike Kaynar, daha önce dolandırıcılık olayı ile karşılaştığını ve ekiplerin bu şekilde stant açarak halkı bilgilendirmesinin faydalı olduğunu söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Saraçlar Caddesi Edirne Etkinlikler Güvenlik Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title