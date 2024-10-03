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Edirne'de Öğrenci Veli Derneği Taşımalı Eğitime Tepki Gösterdi

Edirne'de Öğrenci Veli Derneği Taşımalı Eğitime Tepki Gösterdi
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Edirne Öğrenci Veli Derneği Başkanı Kezban Demir, taşımalı eğitimde yapılan değişikliklerle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

(EDİRNE) - Öğrenci Veli Derneği Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitime sınırlama getirilmesine tepki gösterdi. Demir, "Yönetmelikte en dikkat çekici değişiklik, taşımalı eğitimde 50 kilometre olan sınırın 30 kilometreye düşürülmesi ve zorunlu eğitim kapsamına dahil olan lise öğrencilerinin okullarına ücretsiz ulaşım haklarının ellerinden alınması olmuştur" dedi.

Öğrenci Veli Derneği Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, bugün dernek binasında basın açıklaması yaptı. Demir, liselerin taşımalı eğitim kapsamında olmadığını, lise öğrencilerine bu yıl öğlen yemeği de verilmediğini de ifade etti.

"Yüz binlerce çocuk taşımalı eğitimle okuluna ulaşamıyor"

Demir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın taşımalı eğitim hakkını geri alacağız. Ücretsiz taşımalı eğitim tüm çocuklarımızın hakkıdır. Türkiye'de 25 yıl önce, 1989-1990 eğitim öğretim yılında sadece iki ilde taşımalı eğitim vardı. 'çağ atladık' dediler, son 22 yılda 19 bin 708 köy okulu kapatıldı. Eğitimin temel ilkelerinden biri olan eğitime erişim ilkesi ortadan kaldırıldı, taşımalı eğitim ülkemizin her yerinde bütün illerde uygulanır hale geldi. 25 yıl önce taşımalı eğitimde 305 öğrenci varken, 2018-2019  eğitim-öğretim yılında soru önergesine verilen cevaba göre, taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrenci sayısı 1 milyon 325 bin 289'a ulaşmıştı. Bu eğitim öğretim yılında ise yine yüz binlerce çocuk taşımalı eğitimle okuluna ulaşamıyor. Ekonomik kriz, yoksulluk arttıkça kamuda, özellikle eğitim alanında durmaksızın tasarruf tedbiri kararları açıklanıyor. 'Tasarruf' diyerek açıkladıkları kararlardan biri de tasarruf tedbirleri genelgesi ve 1 Ağustos yönetmelik değişikliği ile taşımalı eğitime getirilen sınırlama oldu. Yönetmelikte en dikkat çekici değişiklik, taşımalı eğitimde 50 kilometre olan sınırın 30 kilometreye düşürülmesi ve zorunlu eğitim kapsamına dahil olan lise öğrencilerinin okullarına ücretsiz ulaşım haklarının ellerinden alınması olmuştur.

"Çağrımızı yapmayı sürdüreceğiz"

Artık taşımalı eğitim kapsamında olmayan lise öğrencilerine bu yıl öğlen yemeği de verilmemektedir. Tüm Türkiye'de gerek il ve ilçe merkezlerine 30 kilometreden daha uzak olan ilk ve orta okul öğrencilerinin gerekse köylerde yaşayan lise öğrencilerinin okullarına ulaşımları ciddi bir sorun haline gelmiştir. Taşımalı eğitim yönetmeliğine göre, öğrencinin ikamet ettiği yerde gidebileceği eğitim kurumu bulunmadığında, mülki idare amiri çocukların ücretsiz taşıma hakkını sağlamaktan sorumludur. Bizler tüm Türkiye'de çocuklar okullarına ücretsiz ulaşana kadar, yetkililere kamusal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda çağrımızı yapmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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