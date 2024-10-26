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Edirne'de Mısır Üreticileri Gümrük Vergisi İndiriminin Ardından Tepki Gösterdi

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Edirne'nin Havsa ilçesinde mısır üreticileri, Mısır'da gümrük vergisinin yüzde 130'dan yüzde 5'e düşürülmesine tepki göstererek, yüksek maliyetler nedeniyle hayvancılığın tehlikede olduğunu belirtti. Uzmanlar, çiftçiye destek verilmesi gerektiğini savundu.

(EDİRNE) - Mısırda gümrük vergisinin yüzde 130'dan yüzde 5'e gerilemesine Edirneli üreticiler tepki gösterdi. Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde yaşayan mısır üreticisi Naci Kılıçarslan, "Hep uğraşıyoruz ama hayvancılığı bitirme noktasına geldik. Durum maliyetlerin yüksek olması. Yapılacak iş değil, uğraşıyoruz bir şekilde ama yine de memnun değiliz" dedi.

CHP 27. dönem Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesi Kuzucu köyünde mısır üreticisi Naci Kılıçarslan ile bir araya geldi. Gaytancıoğlu, ithalatın üretimi bitirme noktasına getireceğini söyledi.

"Çiftçiyi desteklemezsek önümüzdeki yıllarda çiftçi bulamayız"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Üretici buğdayda bu sene zarar etti. Ayçiçeğinde yüzü hiç gülmedi. Çeltikte de perişan. Mısırda fiyatlar biraz iyiydi ama geçtiğimiz hafta bir kararname yayınlandı. Yüzde 130 olan gümrük vergisi, yüzde 5'e çekildi. Çiftçinin para kazanmasını nedense kimse istemiyor. Tek çare desteklemek. Başka çaresi yok. Özellikle mısırı ne kadar çok üretirsek tavukçulukta maliyetleri düşürürüz. Dışa bağımlı olmayız. En büyük olan hayvansal protein açığımızı mısır yetiştirerek sağlarız. İthalat yapmazsak çiftçi para kazanır. Çiftçiyi desteklemezsek önümüzdeki yıllarda çiftçi bulamayız."

"Et fiyatlarımız ucuz"

Üretici Naci Kılıçarslan da "Hep uğraşıyoruz ama hayvancılığı bitirme noktasına geldik. Durum maliyetlerin yüksek olması. Yapılacak iş değil, uğraşıyoruz bir şekilde ama yine de memnun değiliz. Et fiyatlarımız ucuz, kesim ucuz. Kasaptan aldığımız zaman yüksek, ben 300- 350 liraya hayvan kestiriyorum, 600- 650 liraya kıyma yiyorum" diye konuştu.

Edirne'de Mısır Üreticileri Gümrük Vergisi İndiriminin Ardından Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA / Yerel

Çiftçilik Politika Ekonomi Güncel Edirne Yerel Tarım Havsa Mısır

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