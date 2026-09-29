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Edirne'de emekliler TÜİK önünde eylem yaptı, yüzde 85'i açlık sınırının altında kaldı

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Edirne'de emekliler TÜİK önünde eylem yaptı, yüzde 85'i açlık sınırının altında kaldı
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Edirne Emekliler Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü önünde Emeklinin gerçeği rakamlara sığmaz sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz, emeklilerin yüzde 85'inin 37 bin 388 lira olan açlık sınırının altında yaşadığını söyledi.

(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü önünde "Emeklinin gerçeği rakamlara sığmaz" eylemi gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Milyonlarca emekli günümüzde açlık sınırının altında sefalet ücreti ile yaşam mücadelesi verirken insanca yaşam koşullarından her gün uzaklaşıyor ve bunalıma girip cinnet geçiriyor. Bu ülkede gerçekler rakamlarda saklı" dedi.

Edirne Emekliler Derneği'nin, Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasına, siyasi parti temsicileri, sivil toplum kuruluşları ve emekliler destek verdi.

Basın açıklamasını Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz okudu. Yaz, emeklilerin yüzde 85'inin açlık sınırının altında yaşadığını söyledi.

Yaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomik krizin, derinleşen gelir adaletsizliğinin ve yüksek enflasyonun ağır yükünü emekliler taşıyor. Milyonlarca emekli günümüzde açlık sınırının altında sefalet ücreti ile yaşam mücadelesi verirken insanca yaşam koşullarından her gün uzaklaşıyor ve bunalıma girip cinnet geçiriyor. Bu ülkede gerçekler rakamlarda saklı. Emeklilerin yüzde 85'i açlık sınırı olan 37 bin 388 liranın altında ve ortalama 25 bin lirayla geçinmek zorundayken, yoksulluk sınırı olan 121 bin 286 lira maaşı düşünemiyor bile.

Geçinmekte zorlanan 17 milyon emeklinin 11 milyonu ya çalışıyor ya da iş arıyor. 5,1 milyon emekli 23 bin 552 lira ile geçinmek zorunda, bu artık sefalet değil, kölelik ücreti haline gelmiştir."

Kaynak: ANKA
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