Edirne'de Ayçiçeği Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor

(EDİRNE) - Edirneli üreticiler, 9 aydan bu yana ayçiçeği desteklerinin ödenmediğini söyledi. Üretici Tunay Aslan, "Bundan 3 ya da 4 ay sonra ayçicekleri yeniden hasat olacak fakat önümüzde Kurban Bayramı var. Üreticilerimiz ayçiçeği desteklerinin ödenmesini bekliyor" dedi.

Edirne'nin Havsa İlçesine bağlı Arpaç köyünde yaşayan ayçiçeği üreticileri, bu seneki maliyetlerin geçen seneye kıyasla arttığını, çaresiz bir şekilde hasadı beklediklerini kaydetti. Üreticiler, desteklerin bir an önce ödenmesini talep etti.

Üretici Tunay Aslan, şunları kaydetti:

"2024 yılı ayçiçeği destekleri üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen halen ödenmedi. Şu an ayçiçekleri bu durumda. Bundan 3 ya da 4 ay sonra ayçicekleri yeniden hasat olacak fakat önümüzde kurban bayramı var. Üreticilerimiz merakla ayçiçeği desteklerinin ödenmesini bekliyor. Bu konu hakkında kimler ne diyecek, ne yardım edecek bilmiyoruz? Fakat yapılması gereken en yakın zamanda ödeme yapılması."

"Önümüzde ne olacağını bilmeden hasatı bekliyoruz"

Üretici Şahi Ok ise şunları söyledi:

"Geçen sene ekim aylarında ayçiçeklerimizi hasat ettik. Bu sene şubat ayı itibarıyla ayçiçek tarlalarımızı hazırlamaya başladık. Mart ayı itibarıyla da ekimlerimize başladık. Anlarsınız ki, bu seneki maliyetler geçen seneki maliyetlerin çok üzerine çıktı. Biz şu anda çaresiz bir şekilde, önümüzde ne olacağını bilmeden hasatı bekliyoruz. Hasadı bekliyoruz ama bu geçen seneki sattığımız ayçiçeklerinden daha henüz destek ödemesini almış değiliz. Bu konu hakkında yetkililerden bir cevap bekliyoruz. Bize bu ödemeyi ne zaman verecekler?"