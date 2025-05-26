Edirne'de '25.05.25' Tarihinde Yoğun Nikah Başvurusu

Edirne'de '25.05.25' Tarihinde Yoğun Nikah Başvurusu
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Edirne'de 25 Mayıs 2025 tarihi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Çok sayıda çift, bu özel tarihte evlenmek için başvuruda bulundu ve gün boyunca birçok nikah kıyıldı.

Edirne'de "25.05.25" tarihinde evlenmek isteyen çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu

Edirne'de 25 Mayıs 2025 tarihinin rakamsal uyumu nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Çiftler, "25.05.25" tarihini unutulmaz kılmak için evliliklerini bu özel günde resmileştirdi.

Edirne'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairesine gelen çiftler, evlenmek için sıraya girdi. Gün boyunca 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah salonunda duygusal anlar yaşanırken, bazı çiftler arkadaşları ve yakınlarıyla bu özel günü kutladı. Çiftler, "25.05.25" tarihini hem kolay hatırlanabilir olması hem de sembolik anlamı nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun talep nedeniyle nikah işlemleri gün boyu sürdü.

Nikah masasına oturan Can Çaylar ve İrem Dereli çifti 25.05.2025. tarihine gün buldukları için mutlu olduklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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