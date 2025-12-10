Haberler

Sigortacılık öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Sigortacılık öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri, sektör temsilcileriyle staj imkanları hakkında istişarelerde bulundu. Öğrencilerin gelecekteki kariyer seçenekleri ve işyerinde eğitim konuları ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünde eğitim gören öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 4. sınıf öğrencilerinin staj yeri bulmaları ve verimli staj imkanlarıyla ilgili istişarelerde bulundular.

Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Öznur Bozkurt, 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, komite üyeleri, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri katıldı.

DTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, yıl içinde Düzce Üniversitesi ile birçok başarılı projeye imza attıklarını söyledi. İşyerinde bir gün ve benzeri sektör-öğrenci buluşması etkinlikleriyle bölüm öğrencilerinin sahada daha fazla yer almalarına imkan tanıdıklarını belirten Muradoğlu, bu toplantı vesilesiyle de Düzce'de staj yapmak isteyen öğrencileri üye acentelere stajyer olarak yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sigortacılık mesleğinin çok ciddiye alınması gerektiğini ve her geçen gün sektörün büyüdüğünü ifade ederek öğrencilerin sadece kamuya atanmak için değil, sigortacılık sektöründe de var olma opsiyonlarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Erdoğan Bıyık, sadece bu alanda değil sanayi üniversite iş birliği kapsamında birçok konuda en yakın paydaşlardan biri olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite olarak işyerinde eğitim konusunda çok hassas olduklarını belirterek, 7+1 sisteminin hem sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesinde hem de teorik bilgileri alan öğrencilerin sahadaki çalışma metotlarına uyumu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Sanayi-Üniversite iş birliği çalışmalarına azami destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Sözbir, DTSO ile ortak projeler geliştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlik DÜ Sigortacılık Topluluğu Başkanı Yasin Aktekin'in değerlendirmeleri, soru cevap ve toplantı konuları hakkında yapılan değerlendirmelerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
CHP lideri Özgür Özel'den emeklilere 'bir asgari ücret ikramiye' vaadi

Özel milyonları ilgilendiren konuda rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
title