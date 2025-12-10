Sigortacılık öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünde eğitim gören öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 4. sınıf öğrencilerinin staj yeri bulmaları ve verimli staj imkanlarıyla ilgili istişarelerde bulundular.

Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Öznur Bozkurt, 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, komite üyeleri, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri katıldı.

DTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, yıl içinde Düzce Üniversitesi ile birçok başarılı projeye imza attıklarını söyledi. İşyerinde bir gün ve benzeri sektör-öğrenci buluşması etkinlikleriyle bölüm öğrencilerinin sahada daha fazla yer almalarına imkan tanıdıklarını belirten Muradoğlu, bu toplantı vesilesiyle de Düzce'de staj yapmak isteyen öğrencileri üye acentelere stajyer olarak yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sigortacılık mesleğinin çok ciddiye alınması gerektiğini ve her geçen gün sektörün büyüdüğünü ifade ederek öğrencilerin sadece kamuya atanmak için değil, sigortacılık sektöründe de var olma opsiyonlarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Erdoğan Bıyık, sadece bu alanda değil sanayi üniversite iş birliği kapsamında birçok konuda en yakın paydaşlardan biri olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite olarak işyerinde eğitim konusunda çok hassas olduklarını belirterek, 7+1 sisteminin hem sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesinde hem de teorik bilgileri alan öğrencilerin sahadaki çalışma metotlarına uyumu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Sanayi-Üniversite iş birliği çalışmalarına azami destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Sözbir, DTSO ile ortak projeler geliştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlik DÜ Sigortacılık Topluluğu Başkanı Yasin Aktekin'in değerlendirmeleri, soru cevap ve toplantı konuları hakkında yapılan değerlendirmelerle sona erdi. - DÜZCE