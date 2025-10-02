Haberler

Düzce Üniversitesi Gastronomi Öğrencileri Uluslararası Başarı Elde Etti

Düzce Üniversitesi Gastronomi Öğrencileri Uluslararası Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde düzenlenen 'Black Box' yarışmasında ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri uluslararası önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali" kapsamında gerçekleştirilen üniversiteler arası "Black Box (Kapalı Kutu)" yarışmasında Düzce Üniversitesi öğrencileri Eda Özden ve Gülseda Kahraman, hazırladıkları tabak ile ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Katılımcıların önceden bilmediği malzemelerle kısa sürede yemekler ortaya koymalarının beklendiği yarışmada, öğrenciler teknik bilgileri yönünden jüri üyelerinden tam not aldı.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada "Gastronomi alanında hem akademik hem de uygulamalı başarılarıyla dikkat çeken öğrencileri ve kendilerine rehberlik eden Turizm Fakültesi akademisyenleri Öğr. Gör. Dr. Vedat Kayış ve Öğr. Gör. Atıf Akkil'i, başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.