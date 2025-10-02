Düzce Üniversitesi Gastronomi Öğrencileri Uluslararası Başarı Elde Etti

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri uluslararası önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali" kapsamında gerçekleştirilen üniversiteler arası "Black Box (Kapalı Kutu)" yarışmasında Düzce Üniversitesi öğrencileri Eda Özden ve Gülseda Kahraman, hazırladıkları tabak ile ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Katılımcıların önceden bilmediği malzemelerle kısa sürede yemekler ortaya koymalarının beklendiği yarışmada, öğrenciler teknik bilgileri yönünden jüri üyelerinden tam not aldı.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada "Gastronomi alanında hem akademik hem de uygulamalı başarılarıyla dikkat çeken öğrencileri ve kendilerine rehberlik eden Turizm Fakültesi akademisyenleri Öğr. Gör. Dr. Vedat Kayış ve Öğr. Gör. Atıf Akkil'i, başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE