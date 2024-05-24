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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Gümrük Müdürlüğü İçin İncelemelerde Bulundu

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de kurulması planlanan Gümrük Müdürlüğü için Sakarya ve Bolu'daki örnekleri incelemek üzere ziyaretlerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de kurulması için çalışmaların devam ettiği Gümrük Müdürlüğü'nün çevre illerdeki yapısını incelemek üzere Sakarya ve Bolu Gümrük Müdürlüğü'ne teknik inceleme ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Sakarya Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy ile bir araya gelen Erdoğan Bıyık, Gümrük Müdürlüğü'nün idari yapısı, çalışmaları, geçici depolama ve antrepo hizmetlerinin idare şekilleriyle ilgili Aksoy'dan bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Gümrük Müdürlüğü'ne çok yakınında yer alan lojistik firmasında depolama hizmetleriyle ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Bolu OSB içerisinde yer alan Gümrük Müdürlüğü ve Geçici Gümrük Depolama Tesisini BTSO Başkanı Abdullah Alemdar ve Meclis Başkan Yardımcısı Oktay Türk ile birlikte ziyaret eden Bıyık, Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ve işletmeci firmadan Geçici Gümrük Depolama Tesisinin çalışma esasları ile diğer teknik konularda bilgiler aldı.

Başkan Bıyık, "Düzce'deki sanayicilerimizin bizden yoğunlukla talep etmiş oldukları Gümrük Müdürlüğü için çalışmalarımız devam ediyor. En ideal seçeneği Düzce'ye kazandırmak için bölge illerimizdeki örnekleri yerinde incelemek, her seçeneğin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tespit edip Düzce'ye en doğru yapıyı kazandırmak istiyoruz. Sakarya ve Bolu'da yapmış olduğumuz incelemelerde birçok notlar aldık. Bunlar üzerinde gerekli çalışmaları yapıp paydaşlarımızla en doğru sonuca varacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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