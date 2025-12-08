Düzce'nin il oluşunun 26. Yıl dönümü

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin il oluşunun 26. yıl dönümünde paylaştığı mesajında "Sahip olduğu renkli sosyolojisi, kültürel zenginliği ve ortak hemşehrilik duygusu ile Türkiye'nin mozaiği olma özelliği taşıyan güzel şehrimizde hizmet etme onur ve bahtiyarlığını taşımaktayım" dedi.

Düzce 9 Aralık 1999 tarihli ve 23091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 584 sayılı kanun hükmünde kararnameyle 81. il statüsüne kavuşturulan Düzce'nin il oluşunun üzerinden 26 yıl geçti.

Yaşadığı depremlerin ardından il olan Düzce 7 ilçesi, doğası, tarihi, renkli kültürü, gastronomisi, turizm potansiyeli, güçlü tarımı ve yükselen sanayisi ile Batı Karadeniz'in incisi konumu haline geldi.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin il oluşunun yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajında "Sahip olduğu renkli sosyolojisi, kültürel zenginliği ve ortak hemşehrilik duygusu ile Türkiye'nin mozaiği olma özelliği taşıyan güzel şehrimizde hizmet etme onur ve bahtiyarlığını taşımaktayım. Düzce'mizi daha da ileriye götürmek, her alanda topyekun gelişmesine yönelik hizmet çıtasını yukarılara taşımak gayesiyle; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürmekteyiz. Depremlerle mücadele etmiş şehrimizin yeniden inşa edilmesinde, yaralarının sarılmasında, kentimizi dört başı mamur bir yapıya kavuşturmak adına enerji sarf eden tüm yöneticilerimize, özellikle de Düzceli hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye'nin en genç vilayeti Düzce'mizin il oluşunun 26. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE