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Düzce İl Tarım Müdürü Gümüşova'da inceleme yaptı, 12 bin aronya hazırlığı sürüyor

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Düzce İl Tarım Müdürü Gümüşova'da inceleme yaptı, 12 bin aronya hazırlığı sürüyor
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ndeki tarımsal işletmelerde incelemelerde bulundu. İşletmede 2 dekarda 800 yaban mersini yetiştirilirken 38 dekarda 12 bin aronya için hazırlık sürüyor; at çiftliğinde 18 at incelendi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde tarımsal üretim faaliyetleri incelendi. 2 dekarlık alanda 800 yaban mersini bitkisi yetiştirilirken, 38 dekarlık alanda 12 bin aronya bitkisi için arazi hazırlıkları sürüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Gümüşova'nın Yeşilyayla Köyü'nde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerde incelemelerde bulunarak üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Programın ilk bölümünde yaban mersini üretimi yapılan işletmede mevcut çalışmalar değerlendirildi. İşletmede 2 dekarlık alanda damla sulama sistemiyle saksıda 800 adet yaban mersini bitkisi yetiştirildiği belirtildi. Üretim çeşitliliğinin artırılması amacıyla 38 dekarlık alanda 12 bin adet aronya bitkisinin yetiştirileceği bahçe için arazi hazırlıklarının da devam ettiği aktarıldı.

İl Müdürü Esra Uzun, Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Koca'dan üretim durumu, sulama sistemi ve kurulması planlanan aronya bahçesi hakkında bilgi aldı. Uzun, alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin tarımsal üretime kazandırılmasının, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yeşilyayla'da at yetiştiriciliği incelendi

Program kapsamında Yeşilyayla Köyü'nde faaliyet gösteren at çiftliğinde de incelemelerde bulunuldu. Çiftlikte yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri ile hayvanların bakım ve besleme şartları hakkında bilgi alındı. İşletmede toplam 18 at bulunduğu, bunların 6'sının tay, 5'inin genç at ve 7'sinin kısrak olduğu belirtildi. Atların bakım, besleme ve yetiştiricilik süreçlerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

İl Müdürü Esra Uzun, bitkisel ve hayvansal üretimin farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu ifade ederek, üreticilerin yenilikçi üretim modellerine yönelmesini ve tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirmesini önemsediklerini söyledi.

Uzun, İl Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte üreticilerin yanında olmaya ve sahadaki çalışmaların desteklenmesine devam edileceğini belirtti.

Çalışmalarda İl Müdürü Esra Uzun'a Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Koca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen ile teknik personel eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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