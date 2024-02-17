Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Branşı Sporcuları ve Aileleriyle Toplantı Gerçekleştirdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden halter branşı sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Mehtap Yaşın, Spor Tahakkuk Biriminden Hüseyin Erdem ile Spor Uzmanı Ebru Bal halter branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sporcu ailelerine, Spor Uzmanı Ebru Bal projeler hakkında, psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Mehtap Yaşın sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi, fizyoterapist Oğuzhan Türker tarafından sporcu sağlığı, spor uzmanı Hüseyin Erdem de tahakkuk birimi hakkında genel bilgiler verildi.

Toplantı sonunda İl Müdürü İsa Yazıcı başarılı sporculara hediye takdim etti. - DÜZCE