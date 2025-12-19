Haberler

Yükselen kadınlar girişimcilik tırı Düzce'de

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Yükselen Kadınlar' projesi çerçevesinde, Düzce'de kadın girişimcilere yönelik Girişimcilik Tırı açıldı. Vali Selçuk Aslan, tırı ziyaret ederek eğitim alan kadınlarla buluştu ve onların girişimcilik çabalarını destekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" Projesi kapsamında üreten ve iş fikri olan kadınların girişimlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan Girişimcilik Tırı Düzce'de kadın girişimcilerle buluştu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte, Anıtpark meydanında kurulan tırda eğitim alan kadın girişimcileri ziyaret ederek, iüreten, emek veren, iş fikri geliştiren ve ekonomiye katılan kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Eğitimden faydalanan kadınlara yönelik konuşma gerçekleştiren Vali Selçuk Aslan "Vilayetimizin öncü kadınları olarak bu eğitimden faydalanan kimselersiniz. Kendi işini hayata geçirmeye çalışan bu noktada gerçekten örneksiniz. Başarınızla gurur duyduğumuz kimselersiniz. İnşallah bu eğitim, yapmaya çalıştığınız girişimcilik fikirlerinizde yeni bir perspektif açılmasına işinizi büyütmek açısından farklı kredi imkanları noktasında yeni bir başlangıca da vesile olmasını biz temenni ediyoruz"

Program, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
