DTSO'dan bilimsel araştırma protokolü

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyesi olup yetkili bir muhasebeci çalıştırmayan ticari işletme sahipleri ile esnaf işletmesi sahiplerinin muhasebe ve vergi uygulamaları konusundaki farkındalığını tespit edilmesine yönelik akademik araştırma yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

DTSO'da gerçekleştirilen imza törenine Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, Bilsoft Yazılım yönetim kurulu başkanı Ahmet Veli, bilimsel araştırmayı yürütecek olan akademisyenler Düzce Üniversitesi Akademisyenlerinden Doç. Dr. Serkan Yücel yer aldı. Protokol töreninde konuşan Başkan Erdoğan Bıyık, "İşletmelerin en önemli kaynak çıktıları arasında yer alan vergi ve muhasebe işlemlerinin modern ve usullere uygun şekilde yapılıp yapılmadığının araştırılacağı, üyelerimizin alışkanlıklarının belirleneceği bu araştırmayı önemsiyoruz. Protokolün taraflara ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Serkan Yücel, Dr. Ercan Yelman ve Dr. Ali Güven'in yürüteceği çalışma kapsamında; işletmelerin ön muhasebe süreçlerinde yaşadığı sorunlar, karşılaştığı zorluklar ve dijitalleşme alanındaki ihtiyaçları değerlendirilecek.

Çalışmanın ilerleyen aşamasında, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işletmelere yönelik eğitim faaliyetleri planlanarak dijital araçların daha etkin kullanılması, mevzuata uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve iş süreçlerinde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca mükellefler ve mali müşavirler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve süreçlerin hızlandırılması projenin önemli amaçlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı