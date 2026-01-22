Haberler

Düzce'de çeltik üreticileri ile çeltiğin geleceği değerlendirildi

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen toplantıda, çeltik üreticileri 2026 yılı için hedeflerini belirledi. Kooperatif kurulması ve modern sulama sistemlerine geçiş gibi konular ele alındı.

Düzce'de tarımsal üretimin en önemli ürünlerinden biri olan çeltik, düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla mercek altına alındı. İl genelindeki çeltik üreticilerinin ilgi gösterdiği buluşmada, sektörün geleceğine yönelik yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Düzce'de 2025 yılındaki faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak, 2026 yılı çeltik üretim sezonu için yol haritası belirlendi. Toplantının en dikkat çeken başlığı, çeltik üreticilerini tek bir çatı altında toplayacak olan kooperatif kurma fikri oldu. Üreticilerin pazarlama gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kurulması planlanan kooperatifin şartları ve sağlayacağı avantajlar detaylıca ele alındı.

2026 yılı kırsal kalkınma desteklemeleri ile ilgili toplantıda ayrıca şu başlıklar üzerinde duruldu. Kırsal kalkınma desteklerinin güncel şartları ve üreticilerin bu fonlardan nasıl maksimum düzeyde faydalanabileceği aktarıldı. Modern Sulama: Geleneksel yöntemlerin ötesine geçilerek, su tasarrufu ve verimlilik sağlayan damlama sulama sistemlerinin çeltik üretiminde yaygınlaştırılması için atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıya katılan kurum yöneticileri üreticilerin yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdiler.

Toplantı sonunda, Düzce'nin çeltik üretiminde bölgenin parlayan yıldızı olması için kamu ve yerel yönetimlerin desteğinin artarak devam edeceği vurgulandı. Üreticiler, kooperatifleşme ve modern sulama konularındaki bu hamlelerin sektöre nefes aldıracağını ifade ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
