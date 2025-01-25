Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Düzce'de Arıcılık Kooperatifi Kalkınma Projeleri Üzerine Görüşme

Düzce'de Arıcılık Kooperatifi Kalkınma Projeleri Üzerine Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Yığılca'daki BALKÖY Kooperatifi ile bir araya gelerek kooperatifin kalkınma projeleri ve yerel üreticilere sağlanan destekler hakkında bilgi aldı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Yığılca ilçesinde faaliyet gösteren BALKÖY Kooperatifi Başkanı Turgut Ilgın ile bir araya gelerek, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BALKÖY Kooperatifi, Yığılca'nın zengin flora çeşitliliği ve doğal yapısını değerlendirerek arıcılık faaliyetlerini desteklemek, doğal ürünlerin üretimini teşvik etmek ve yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir kooperatif olarak faaliyet gösteriyor. İl Müdürü Esra Uzun, kooperatifin bu önemli misyonuna destek vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, kooperatifin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Turgut Ilgın, BALKÖY Kooperatifi'nin temel hedeflerinden birinin, Yığılca balını ve diğer doğal ürünleri coğrafi işaretle tescil ederek ulusal ve uluslararası pazarda tanıtmak olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki arıcılara verilen eğitimlerle modern arıcılık tekniklerinin tanıtıldığını ve bu sayede bal üretiminde kalite ve verimin artırıldığını vurguladı.

Kooperatifin faaliyetleri arasında Düzce kestanesinden elde edilen balın üretimi ve pazarlaması, arı sütü, propolis ve polen gibi arı ürünlerinin üretimi yer alıyor. Kalite kontrol süreçlerine büyük önem veren kooperatif, Yığılca balının marka değerini yükseltmek ve yerel üreticilere sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatiflerin yerel kalkınma ve sektördeki rolünü desteklemek adına yapılan bu ziyarette İl Müdürü Esra Uzun, kooperatifin bölgedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirme yönünde yaptığı çalışmalar için teşekkür ettiğini ifade ederek, yerel üreticilerin ekonomik kalkınmasına destek sağlamak için kurum olarak üzerlerine düşen katkıyı sunacaklarını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
img

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
img

Bu şirketler çalışanlarına ev de veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.