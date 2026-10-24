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Düzce'de arıcılık çalışmaları DAGEM ve Tarım İl Müdürlüğü görüşmesinde ele alındı

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Düzce'de arıcılık çalışmaları DAGEM ve Tarım İl Müdürlüğü görüşmesinde ele alındı
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Düzce'de arıcılık çalışmaları, DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Prof. Dr. Ales Gregorc'un Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'u ziyaretinde ele alındı. Görüşmede kentteki arıcılık faaliyetleri değerlendirildi ve kurumlar arası bilgi paylaşımı öne çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Prof. Dr. Ales Gregorc, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile bir araya gelerek arıcılık alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Düzce'de arıcılık sektörüne yönelik faaliyetler ve bilimsel çalışmalar kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ile Prof. Dr. Ales Gregorc, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'u makamında buluştu. Gerçekleştirilen görüşmede, kentte yürütülen arıcılık faaliyetleri ve sektöre yönelik çalışmalar ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversite ile ilgili kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının da ön plana çıktığı ziyaret, Düzce'de arıcılık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine fırsat sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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