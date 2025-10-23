Duyarlı Vatandaş, Unutulan Parayı Sahibine Teslim Etti

Siirt'te bir vatandaş, ATM'de unutulan 6 bin 350 lira ve banka kartını polisler aracılığıyla sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, S.T. isimli vatandaş, ATM'de para çekmek istediği sırada burada unutulan 6 bin 350 lira ve banka kartını fark etti. Duyarlı vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 bin 350 lira ve kartın M.A.'ya ait olduğunu belirledi. Yapılan çalışmanın ardından para ve kart sahibine teslim edildi. - SİİRT