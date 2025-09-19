Dünyanın En Büyük Havacılık Festivali TEKNOFEST Devam Ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 3'nci gününde devam ediyor. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterirken, festival kapsamında gerçekleştirilen hava gösterileri nefes kesti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. 13'üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti. Özel Kuvvetler Komutanlığının gösterisi vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. - İSTANBUL