Dünya İnsan Hakları Günü'nde Vali Aslan'dan Mesaj

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günündü yayınladığı mesajında dünyanın bir çok yerinde çok vahim insan hakları ihlalleri yaşandığını insani değerlere yönelik saldırıların arttığını söyledi.

Vali Selçuk Aslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde bir mesaj yayınladı. Mesajında "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilişinin 75. yıl dönümünü kutladığımız bu günde dünyanın birçok yerinde maalesef çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta, insani değerlere yönelik saldırılar artmakta; çocuklar, kadınlar ve yaşlıların acımasızca öldürüldüğü, hastanelere bombalar atıldığı olaylara şahit olmaktayız. Tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulmuş, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının ana hukuki hüviyetini almıştır. Tüm insanlık olarak, insan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın her yerinde tüm mazlumların feryatlarını duymaya mecburuz. Her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiği inancıyla, diğer insanların acısını yüreğimizde hissedebilmeliyiz. Uluslararası toplumun iş birliğiyle dünyanın her köşesinde, istisnasız her insanın, haklarının korunduğu bir dünya düzeni umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE