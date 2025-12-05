Üniversiteli gençler gönüllülüğe dikkat çekti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında çevreden sosyal dayanışmaya uzanan birçok etkinlik gerçekleştirerek gönüllülük kültürüne dikkat çekti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurt müdürlükleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında il genelinde anlamlı sosyal sorumluluk etkinliklerine imza attı. Gençlerin gönüllülük bilincini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar, farklı ilçelerde çeşitli faaliyetlerle kutlandı. Sultanhisar Yurt Müdürlüğü öğrencileri, yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek gönüllülük ruhunu yansıtan samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Program sonunda gönüllü öğrencilere Teşekkür Belgeleri takdim edildi. Aydın Yurt Müdürlüğü öğrencileri ise çevre duyarlılığı çalışmasıyla kuruyan ağaçları sökerek yerlerine yeni fidanlar dikti. Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü'nde öğrencilerin gönüllülük deneyimlerini paylaştığı "Gönüllü Hikayeleri" panosu hazırlandı. Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü gönüllüleri, Kızılay ve Yeşilay iş birliğiyle çorba dağıtımı yaparak toplumsal dayanışmaya katkı sundu. Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde ise çeşitli gönüllülük etkinlikleri düzenlendi, "Gönüllü Hikayesi" panosu oluşturuldu ve öğrencilere Teşekkür Belgeleri verildi. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında hobi bahçesi etkinliği gerçekleştirildi. İsabeyli Yurt Müdürlüğü öğrencileri ise yurt bahçesinde kuşların korunması için kuş evi yapımı ve bahçedeki hayvanların beslenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Aydın genelinde gerçekleştirilen etkinlikler ile gençler gönüllülük kültürüne dikkat çekerken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de, emeği geçen tüm öğrencilerine, personeline ve paydaşlarına teşekkür etti. - AYDIN