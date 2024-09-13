DTO Başkanı Uğur Erdoğan Mevlit Kandili için mesaj yayınladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, bu özel gecede yapılacak duaların, insanlık için manevi anlamda yenilenme ile barışa vesile olmasını diledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Mevlit Kandilimiz, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirsin. Bu anlamlı gecede, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirip tüm insanlığa sevgi, hoşgörü ve adaletle hizmet eden peygamberimizin hayatını hatırlamalı ve ilham almalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde, manevi değerlere daha fazla sarılmamız, kardeşlik ve dayanışmayı artırmamız daha büyük önem taşıyor. Gecenin başta Denizli olmak üzere tüm İslam alemine huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek gecedeki dualarımızın kabul olmasını, gönüllerimizin sevgi ve kardeşlik bağlarıyla daha da güçlenmesini diliyorum. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören kardeşlerimizin de huzurlu günlere kavuşmaları için dua ediyorum." dedi. - DENİZLİ