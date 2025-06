DPÜ Öğrencisi Muhammed Adsaz, Uluslararası Olimpiyat Programında Ödül Kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Muhammed Adsaz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Yunanistan'da düzenlenen 65. Uluslararası Olimpik Genç Elçiler Programı'nda "En İyi Tarihi Doğruluk" ödülüne layık görüldü.

Atina'da bulunan Antik Olympia'daki Uluslararası Olimpik Akademi (IOA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Şinoforoğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden Muhammed Adsaz katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından davet edilen Adsaz, "Cumhuriyet'in İlk Olimpiyat Oyunları: 1924 Paris Olimpiyatları" başlıklı tez çalışmasıyla ülkemizi temsil etti.

Programın açılışı, Panathenaic Stadyumu ve Akropolis ziyaretlerinin ardından Atina'daki Pnyx Tepesi'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, IOC Başkanı Thomas Bach ve Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Isidoros Kouvelos'un katılımıyla gerçekleşti. Akademik oturumlar ve kültürel etkinliklerin yanı sıra temsilciler, 14 Haziran'da düzenlenen Olimpik Gün Koşusu'na da katıldı.

Muhammed Adsaz, etkinlik kapsamında düzenlenen Olimpik Poster Yarışması'na, "The First International Representation of Modern Türkiye: The 1924 Olympic Games" başlıklı posteriyle katılarak, Uluslararası Olimpiyat Tarihçileri Derneği tarafından verilen "En İyi Tarihi Doğruluk" ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın değerlendirme kurulunda ise Doç. Dr. Tolga Şinoforoğlu da yer aldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yayımladığı tebrik mesajında, "Bu başarı, öğrencimizin araştırma ve kültürel mirasa olan duyarlılığının önemli bir göstergesidir. Adsaz'ın, üniversitemizi ve ülkemizi 102 ülkeden gelen genç elçiler arasında başarıyla temsil etmesi, genç akademisyenlerimize ve spor tarihi alanına ilham verecek niteliktedir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA