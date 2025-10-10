Dorak Holding'in Otelleri Michelin Key 2025 Listesine Girdi

Türkiye turizminin öncü gruplarından Dorak Holding bünyesindeki Exedra Hotel Cappadocia ve Sacred House; dünyanın en saygın otel değerlendirme platformlarından Michelin Rehberi tarafından açıklanan Michelin Key 2025 listesine girmeyi başardı.

Dünyaca ünlü Michelin Rehberi'nin konaklama ödül sistemi olan Michelin Key; yalnızca misafirlerine üst düzey konfor sunmakla kalmayıp, aynı zamanda otantik, duygusal bağ kurulan ve unutulmaz deneyimler yaşatan otelleri ödüllendiriyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'den toplam 9 otel bu prestijli seçkide yer aldı; bunların ikisi Dorak Holding bünyesinden olması, şirketin lüks turizmdeki kalite anlayışının uluslararası düzeyde tescillendiğini gösteriyor. Kapadokya'nın büyüleyici dokusunu, zarif mimari ve özgün tasarımla birleştiren Exedra Hotel Cappadocia (Ortahisar) ve Sacred House (Ürgüp), Michelin Key 2025 listesinde "seçki otel" (Selected by Michelin) olarak yer aldı. Bu ödül, Dorak Holding'in bölgesel kültürü koruyan, sürdürülebilir lüks anlayışına dayalı konaklama vizyonunun önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Michelin Key hakkında:

Michelin Key; dünyaca ünlü Michelin Yıldızları sisteminin otelcilik versiyonu olarak kabul ediliyor. Bu ödül, mimari karakter, hizmet mükemmeliyeti, yerel kimliğe sadakat ve konuk deneyiminin bütünsel kalitesi gibi kriterler doğrultusunda, anonim MICHELIN müfettişleri tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda veriliyor.