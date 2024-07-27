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Dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylemek ahmaklıktan başka bir şey değildir

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Avrupa Esnaflar İmalatçı ve Dönerciler Derneği Başkanı Ebubekir Kaynar, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'e dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylediği açıklamalarına tepki göstererek, 'Dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylemek, ahmaklıktan başka bir şey değildir' dedi.

Avrupa Esnaflar İmalatçı ve Dönerciler Derneği Başkanı Ebubekir Kaynar, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'e dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylediği açıklamalarına tepki göstererek, "Dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylemek, ahmaklıktan başka bir şey değildir" dedi.

Kaynar, "2008 yılında Türk dönerini tanıtırken bugün dönerin Almanya'ya ait olduğunu iddia eden Cem Özdemir, adeta Alzheimer olmuş gibi hareket ediyor. Bu tür açıklamalar, başkalarının maşası olduğunun göstergesidir. Türk döneri, tüm dünyada Türkiye'ye ait bir lezzet olarak tanınmaktadır ve dönercilik, önemli bir meslek haline gelmiştir. Dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylemek, ahmaklıktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye zarar vermek ve Türk kültürünü küçümsemek için kasıtlı girişimlerdir"

Kaynar, Özdemir'in bu açıklamayı gündeme gelmek ve Türk düşmanlığını göstermek amacıyla yaptığını belirterek, "Bu tür iddialar, sadece Türkiye'ye zarar vermek ve Türk kültürünü küçümsemek için yapılan kasıtlı girişimlerdir. Döner, Türkiye'nin gastronomik mirasının önemli bir parçasıdır ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Ebubekir Kaynar, dönerin Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği eşsiz bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Döner, bizim kültürümüzün ve mutfak sanatımızın bir parçasıdır. Bu lezzetin kökenini değiştirmeye yönelik her türlü girişim, tarihi ve kültürel gerçeklere aykırıdır. Almanya'daki dönerciler, bu lezzeti Avrupa'ya taşıyan Türk girişimcilerin başarısını temsil etmektedir" dedi.

"Özdemir Almanya Gıda ve Tarım Bakanı olduktan sonra dönerin fiyat 15 Euro'ya yükseldi"

Açıklamalarına devam eden Kaynar, "Cem Özdemir Yeşiller Partisi'nde Eş Başkan olarak görev yaptığı dönemde, ekmek arası döner kebap 5 Euro olarak satılıyordu. Ancak Özdemir Almanya Gıda ve Tarım Bakanı olduktan sonra bu fiyat 15 Euro'ya yükseldi. Bu durum, 5 kişilik bir ailenin içeceklerle birlikte 100 Euro ödemek zorunda kalmasına neden oluyor. Döner sadece kültürel değil, ekonomik bir mesele haline de geldi" diye konuştu.

Açıklamalarının devamında Türk dönerinin uluslararası alanda tanınan ve sevilen bir yiyecek olduğunu belirten Kaynar, "Avrupa'daki tüm dönercilere destek çağrısında bulundu. "Dönerciler olarak bir araya gelmeli ve kültürümüzü savunmalıyız. Dönerin Türk mutfağının önemli bir temsilcisi olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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