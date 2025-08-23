Diyarbakırlı Kadın, Evden Yemeğiyle Ekonomik Destek Sağlıyor

Diyarbakır'da yaşayan Zehra Şeker isimli kadın evde kendi mutfağında yaptığı yemekleri sosyal medyadan satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesinde ikamet eden 45 yaşındaki 4 çocuk annesi Zehra Şeker yaptığı yemekleri sosyal medya üzerinden ya da tavsiye üzerine çevresindeki birçok kişiye satışını yapıyor. Şeker, bu şekilde ev ekonomisine yardımcı oluyor. Şeker, çocuklarının yardımıyla birçok yemeği evinde yaptıktan sonra paketleyerek kargo veya otobüs yardımı ile il dışına gönderimlerini sağlıyor. Gurme fuarına da katılan Şeker, en büyük halinin bir lokanta açmak olduğunu söyledi. Fiyatlarında çok uygun olduğunu söyleyen Şeker, dükkan ve eleman giderinin olmamasından dolayı fiyatların piyasanın yarısı kadar olduğunu dile getirdi. Şeker, "Aileme destek oluyorum, çok şükür. Elimden geldiğince daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Şu anda salça, sirke, babagannuş yapıyorum. Onun dışında içli köfte, mantı, paça çeşitleri yapıyorum. Sakatat ürünleri, yani her şey bende mevcut. Şehir dışına da gönderim yapıyorum. Ürünleri köpük kutular halinde dondurup şehir dışına otobüs veya kargoyla gönderiyorum. Daha çok il dışına çalışıyorum, çünkü oradan daha çok müşterim var. Bu işi sosyal medya üzerinden yapıyorum. Burada da birçok müşterim var. Fuarlara katılıyorum. Mezopotamya Gurme Fuarı'na katılarak kendimi tanıttım. Diyarbakır'da birçok kişi beni artık biliyor. Şırdancı olarak tanıyorlar; şırdancı, mumbarcı, paça ustası. Bu şekilde devam ediyor ve çok güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel olacak" dedi.

Müşterilerinin memnun olduğunu el lezzetine güvendiklerini ve sevdiklerini aktaran Şeker, "Yemeklerimi sürekli tercih edenler var. Çok şükür, eşim ve çocuklarım da ellerinden geldiğince bana yardımcı oluyorlar. Zaten sakatat ürünlerini oğlum getiriyor. O getiriyor, ben evde hazırlıyorum. Ben de hangisi yetişirse onu yapıyorum. Evde çocuklar da yardım ediyor. En çok tutulanlar mumbar, paça ve şırdan. Paçayı yeni yeni tanıtmaya başlıyorum ama şırdan, mumbar, içli köfte, mantı gibi her çeşit ürünü çıkarıyorum. Üstelik piyasanın çok çok altında satıyorum. Mesela ben mumbarın porsiyonunu 250 TL'ye veriyorum; şu anda dışarıda 400 TL'ye yakın. Paça da aynı şekilde. Ben 250-300 TL'den veriyorum, piyasada ise çok daha yüksek. Bir işletmem olmadığı için kendi mutfağımda yapıyorum. Kira vermiyorum, işçi çalıştırmıyorum. Kendi emeğimle yaptığım için uyguna satıyorum. Bu şekilde devam ederse de memnunum, çok şükür. Yine de dükkan açmayı çok isterim. İnşallah ileride yapacağım. Bir hayalim var ve o hayali gerçekleştirmek gibi bir amacım var inşallah" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR