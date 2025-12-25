Haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile bir araya geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya gelerek kentin güvenlik ve asayiş sorunlarını görüştü.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya geldi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DESOB'a bağlı oda başkanları ile buluştu. Yapılan toplantıda kentin güvenlik ve asayiş sorunları görüşülüp tartışıldı. DESOB Başkanı Ebedinoğlu, ziyaretlerinden dolayı Gökduman'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
