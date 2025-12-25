Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile bir araya geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya geldi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DESOB'a bağlı oda başkanları ile buluştu. Yapılan toplantıda kentin güvenlik ve asayiş sorunları görüşülüp tartışıldı. DESOB Başkanı Ebedinoğlu, ziyaretlerinden dolayı Gökduman'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR