Diyarbakır'da "Zirvede Kadın Var" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da 'Zirvede Kadın Var' etkinliği düzenlendi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen 'Zirvede Kadın Var' etkinliğinde, kadınların ve gençlerin ekonomik hayattaki rolü vurgulandı. Katılımcılar, kadın girişimciliğinin kalkınma stratejilerindeki önemine dikkat çekti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) desteğiyle düzenlenen "Zirvede Kadın Var" etkinliğinde, kadınların ve gençlerin ekonomik ve toplumsal hayattaki rolü ele alındı.

DTSO'nun desteği, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu ve Toltek Koçluk Eğitim ve Danışmanlığın işbirliğiyle Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde "Zirvede Kadın Var" etkinliği düzenlendi. Çok sayıda kadın girişimcinin katıldığı programda konuşan TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi, kadınların iş gücüne katılımının sadece sosyal bir beklenti değil, ülkelerin kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Eyyubi, kadın girişimciliğinin kriz dönemlerinde daha dayanıklı ve kapsayıcı yapılar oluşturduğunu belirtti. Kadınların ekonomide daha fazla yer almasının verimlilik artışı ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Eyyubi, bu durumun toplumsal refah ve gelir dağılımı üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti. Kadınların liderlik rollerinin yeni nesil yönetim anlayışını güçlendirdiğini dile getiren Eyyubi, üniversitelerin ve gençlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Programın bir farkındalık çalışmasının ötesinde, yeni bir kalkınma vizyonunun parçası olduğunu ifade eden Eyyubi, emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vedat Elibal da konuşmasında gençlerin ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın genç nüfus potansiyeline işaret eden Elibal, gençlerin aktif rol almadığı yönetim anlayışlarının eksik kalacağını söyledi. Kadınların yönetim süreçlerinde yeterince yer almamasının toplumsal bir eksiklik olduğunu ifade eden Elibal, kadınların kamusal alanda daha görünür olmasının toplumsal dönüşüm açısından önemli olduğunu dile getirdi. Gençlerin sadece bir potansiyel değil, aynı zamanda değişimin itici gücü olduğunu vurgulayan Elibal, gençlerin ve kadınların olmadığı bir geleceğin eksik kalacağını kaydetti. Katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışının bölgesel kalkınma açısından önemli bir temel oluşturduğunu ifade eden Elibal, kadınların ve gençlerin girişimcilik ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Program, kadınların ve gençlerin girişimcilik ve yönetim süreçlerine daha güçlü katılımına yönelik mesajlarla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
