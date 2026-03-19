Diyarbakır'da vatandaşlar sofralara bırakacağı eti canlı hayvan pazarından almayı tercih ediyor

Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da vatandaşlar, et alırken güvenilirlik arayışında hayvan pazarlarını tercih ediyor. Kasaplardan çekinen aileler, kendi gözleriyle seçtikleri küçükbaş hayvanları alarak bayram sofralarını hazırlıyor.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramında küçükbaş hayvan satışlarında artış yaşanıyor. Kasaplardan et almaya çekinen ve aldığı etin ne olduğundan emin olmak isteyen vatandaşlar, çözümü hayvan pazarlarına gitmekte buluyor. Özellikle kalabalık bayram sofraları kurmak isteyen aileler, pazarlarda kendi gözleriyle görüp beğendikleri küçükbaş hayvanları satın alarak evlerine götürüyor.

Satıcılardan Mehmet Ersoy, işlerin şu an güzel olduğunu, bayram yaklaştıkça daha güzel olacağını söyledi. Ersoy, "Vatandaşlar et ihtiyaçlarını artık kasaplardan değil, buralardan karşılıyor. Bazı yerler ne eti belli olmayan etler satıyorlar. Bozuk ya da eski etleri satıyorlar. Vatandaşlarda ne eti olduğunu bilmediği için buraya geliyor. En azından gözleriyle görüp, seçip alıyor. Bizde burada onlara kesiyoruz, doğruyoruz. Gönülleri rahat oluyor. Birde burada fiyat daha ucuzdur. Kalabalık aileler bayram yemeklerini yapınca gelip buradan hayvanlarını alıp götürüyorlar, sofralarına rahat bir şekilde koyuyorlar. Kilosu ise 550 TL ile 650 TL arasında değişiyor. Genç ya da yaşlı hayvan arasında fiyat farklılıkları oluyor" dedi.

Müşteri Şehmuz Çınar, sağlıklı olduğu için burayı tercih ettiğini belirterek, "Hayvanları görüp, beğenip, seçiyoruz ve kesip evimize götürüyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Kasaptan et almıyorum. Buradan toplu bir şekilde 5-6 aylık et ihtiyacımı karşılıyorum. Bayram için geldim küçükbaş hayvan alacağım, kesip eve götüreceğim" diye konuştu.

Uşak'tan gelen Pakize Haşimi ise, kurbanlık kesmek için geldiğini dile getirerek, "Uşak'tan geliyorum Diyarbakırlıyım. Taziyelerimiz ve mezarlık ziyaretlerimiz vardı. Gelmişken memleketimizde kurbanda keselim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
