Diyarbakır'da 38. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Diyarbakır'da 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, esnaf geleneğinin simgesi olan yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödülleri sahiplerini buldu.

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve oda başkanları katıldı. Törende, Vali Murat Zorluoğlu tarafından yılın ahisi seçilen Aydın Ağaçtutan'a kaftan giydirilip şed kuşatıldı. Yılın kalfası Recep Balmış ve yılın çırağı Bilal Doğanoğlu'na ise beratları takdim edildi.

Toplumsal birlik ve huzurun temeli

Törende bir konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, ahiliğin yalnızca mesleki bir düzenleme değil, aynı zamanda toplumda güveni, adaleti ve yardımlaşmayı güçlendiren köklü bir medeniyet mirası olduğunu vurguladı. Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da şekillendiğini hatırlatan Vali Zorluoğlu, bu teşkilatın esnaf ve sanatkarların mesleki hayatını düzenlemenin yanı sıra toplumsal huzuru da temin ettiğini dile getirdi. Kadim Diyarbakır'ın tarih boyunca bu irfanın yaşatıldığı merkezlerden biri olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, şehrin esnafının helal kazanç, dürüstlük ve misafirperverlik anlayışıyla sadece ticarette değil, aynı zamanda kardeşlik ve dostlukta da örnek olduğunu kaydetti.

Ahilik Haftası'nın genç nesillere bu değerlerin aktarılması için önemli bir vesile olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Diyarbakır Valiliği olarak ahilik geleneğinden aldığımız ilhamla dürüst ticareti, kaliteli üretimi, yardımlaşmayı ve kardeşliği desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli, helal ve huzurlu kazançlar diliyorum." - DİYARBAKIR