Diyadin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Trafikte aksamalara neden olan kar, esnafları da temizlik çalışmalarına yönlendirdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle özellikle ilçe merkezinde trafik zaman zaman aksadı. Karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların düşük hızda seyretmek zorunda kaldığı görüldü.

Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezindeki esnaflar da kendi imkanlarıyla harekete geçti. Birçok esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları kürekle temizleyerek hem yayaların güvenliğini sağlamaya hem de müşterilerin dükkanlara rahatça ulaşabilmesi için çaba gösterdi. Kaldırımlarda ve dükkan önlerinde yapılan temizlik çalışmaları gün boyu devam etti.

Esnaflardan Adem Yıldız, kar yağışının günlük işleri zorlaştırdığını belirterek, "Sabah saatlerinden bu yana kar aralıksız yağıyor. İş yerimizin önünü açık tutabilmek için sürekli kar küremek zorunda kalıyoruz. Hem vatandaşların kaymaması hem de müşterilerin rahatça gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sürücüleri kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
