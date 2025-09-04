Diyadin'de Buğday Hasadı Coşkuyla Başladı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yıl boyunca büyük emek verilerek ekilen buğday tarlalarında hasat zamanı başladı

İlçeye bağlı Murat Kanyonu çevresinde biçerdöverlerin çalışmaya başlamasıyla birlikte, sarı renge bürünen tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Güneşin kavurucu sıcaklarına rağmen tarlalarda devam eden mesai, bölgedeki çiftçilerin yıl boyu verdikleri emeğin karşılığını alma heyecanına sahne oluyor. Biçerdöverler, geniş arazilerde buğdayları tek tek toplarken, geride bereket ve umut dolu bir manzara bırakıyor. Çiftçiler, bu yıl verimden memnun olduklarını dile getirerek, hasadın bereketli geçmesini temenni ediyor. Bölge halkı için büyük önem taşıyan buğday, hem sofraların hem de ekonominin vazgeçilmez ürünü olarak dikkat çekiyor.

Murat Kanyonu'nun eşsiz doğasıyla iç içe sürdürülen hasat, görsel açıdan da renkli görüntüler oluşturuyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde Diyadin'in farklı köylerinde de hız kazanması bekleniyor. - AĞRI