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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hamsi kota denetimlerini sürdürüyor

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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hamsi kota denetimlerini sürdürüyor
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Didim'de 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması denetimleri devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla kontrolleri sürdürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması denetimleri devam ediyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2026-2027 su ürünleri av sezonunda uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde kontroller gerçekleştiriliyor. Hamsi avcılığının belirlenen kota sınırları içerisinde yapılmasını esas alan uygulama ile su ürünleri stoklarının korunması, avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerle kota uygulamasına ilişkin kurallara uyulması ve avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülmesi takip ediliyor.

Su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan kota uygulaması, balıkçılık faaliyetlerinin kontrollü şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında Hamsi Kota Uygulaması'na yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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