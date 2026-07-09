Didim'de su ürünleri denetimleri sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından toplu tüketim ve perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin avlanması, satışı ve tüketimine ilişkin mevzuat kapsamında ilçedeki toplu tüketim işletmeleri ile perakende satış noktalarında kontrol ve denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde su ürünlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilirken, işletme yetkililerine ilgili tebliğ kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri avcılığı ve satışına ilişkin kurallara uyulmasının hem denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması hem de tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı