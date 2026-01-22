DÜ ile DİSİDER arasında üniversite-sanayi iş birliği imzaları atıldı

Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin daha kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Kurulacak merkez, yalnızca girişimciliği teşvik eden bir yapı olmanın ötesinde, bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı zeminde buluşturmayı amaçlayan stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor. İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulması protokolü DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından törenle imzalandı.

Burada konuşan DİSİDER Başkanı Akbaş, "Bugün, Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) arasında imzalanacak İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurulması protokolü vesilesiyle, üniversite-sanayi iş birliğini daha kurumsal, daha sürdürülebilir ve daha sonuç odaklı bir yapıya taşımanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu merkez, yalnızca girişimciliği teşvik eden bir yapı değil, bilimsel bilgi ile üretim kültürünü aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen stratejik bir ortaklıktır. Özellikle ifade etmek isterim ki Dicle Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat başta olmak üzere, üniversite yönetiminin ortaya koyduğu vizyoner yaklaşım, kurumsal sahiplenme ve hızlı koordinasyon, bu sürecin kısa sürede olgunlaşarak protokol aşamasına gelmesinde belirleyici olmuştur. Bu vesileyle, üniversite yönetimine ve emeği geçen tüm akademik kadroya DİSİDER adına içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Akbaş, kurulacak olan İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile üniversitenin akademik ve bilimsel birikimi, iş dünyasının uygulama ve üretim tecrübesi, gençlerin araştırma, yenilik ve girişimcilik potansiyeli bütüncül bir anlayışla bir araya getirileceğini aktardı. Akbaş, "Ortak hedefimiz, bilginin değere dönüştüğü, yenilikçi fikirlerin ticarileşme imkanı bulduğu, gençlerimizin kendi şehirlerinde üretebildiği sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaktır. DİSİDER olarak bizler; üniversitelerimizi yalnızca akademik kurumlar olarak değil, kalkınmanın stratejik paydaşları olarak görüyoruz. Bu protokol de, üniversite-sanayi iş birliğinin söylemden çıkıp somut sonuçlar üreten bir modele dönüşmesinin önemli bir göstergesi olacaktır. İnanıyoruz ki bu merkez Diyarbakır'dan başlayarak bölgemize ve ülkemize katma değer üreten, örnek gösterilen bir yapı haline gelecektir. Bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - DİYARBAKIR