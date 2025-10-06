Dicle Elektrik'ten Harekete Geçiş: Kaçak Sulama Yapan Çiftçilere Suç Duyurusu

Dicle Elektrik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır ekimi yasağını delerek kaçak sulama yapan çiftçilerin kullandığı 8 kaçak trafoyu dronlar aracılığıyla tespit etti. Toplam bin 600 KVA gücündeki trafoların, bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi. Dicle Elektrik yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtımı hedefiyle görev yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrikle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Dicle Elektrik, Mardin'de çarpıcı bir kaçak trafo kullanımını daha ortaya çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su kıtlığı nedeniyle mısır ekimini yasakladığı 11 il arasında yer alan Mardin'de, yasağa rağmen mısır eken bazı çiftçilerin, bu ürünleri yüzlerce metre derinlikten su çekerek sulamak için 8 kaçak trafo kullandığı belirlendi. Dicle Elektrik'in dronlarla gerçekleştirdiği kontrollerde ortaya çıkarılan bu trafoların toplam gücünün bin 600 KVA olduğu ve bunun yaklaşık bin hanenin elektrik ihtiyacına denk geldiği açıklandı.

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, kaçak elektrikle çalışan trafolar Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yer alıyor. Tarımsal sulama amaçlı kullanılan trafoların, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında yasakladığı mısır ekili tarlalarda bulunduğu belirlendi. Kaçak kullanıcıların yalnızca yasağa uymamakla kalmayıp, Dicle Elektrik ekiplerinin bölgeye girişini engellemek için tarlaları aşırı sulayarak çevreyi bataklığa çevirdiği, trafoları da traktör römorkları veya kulübelerle gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Dicle Elektrik dronlarının çektiği görüntüler hem kaçak kullanımın boyutunu hem de oluşturduğu çevresel zararı gözler önüne serdi. Kontrolsüz biçimde yeraltından çekilen suyun tarlalara salınması sonucu yalnızca ekili alanlarda değil, çevredeki yollarda dahi küçük gölcüklerin oluştuğu tespit edildi. Enerji israfının yanı sıra bu durumun, yeraltı su kaynaklarının hızla tükenmesine ve bölge ekonomisine ciddi zararlar vermesine neden olduğu bildirildi.

Bin 600 KVA gücündeki kaçak trafoların tespit edilmesinin ardından Dicle Elektrik, konuyla ilgili hukuki süreci başlattı. Dağıtım şirketi, yasağa rağmen kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanımı yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. - MARDİN