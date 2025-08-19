Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'daki Enerji Kesintileri ile İlgili Açıklama

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde yaşanan enerji kesintilerine ilişkin mağduriyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, borcunu ödeyen abonelere yakıtı da karşılanan jeneratörlerle 7/24 enerji sağlandığını, kaçak kullanım ve borç nedeniyle yapılan kesintilerin ise yasal çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde görev yapan Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerine ilişkin iddiaların gerçekle bağdaşmadığını açıkladı. Açıklamada, borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan kullanıcıların enerjisinin yasal mevzuat çerçevesinde kesildiği, buna karşın borcunu ödeyen tüm abonelere jeneratör destekli kesintisiz enerji sağlandığı belirtildi. Şirket, kamuoyunda oluşturulmak istenen mağduriyet algısının doğru olmadığını vurguladı.

Dicle Elektrik açıklamasında, söz konusu iki kırsal yerleşim yerinde toplam 61 tarımsal sulama abonesi bulunduğu, bunlardan yalnızca 3'ünün borçsuz olduğu ifade edildi. Geriye kalan 58 abonenin ise yüksek miktarda elektrik borcuna sahip olduğu belirtilirken, bölgede abonesiz ve kaçak şekilde kullanılan 36 trafo tespit edildi. Yapılan denetimlerde, kaçak kullanım oranının yüzde 87'ye ulaştığı ve aylık maliyetinin 30 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, Yaprakbaşı Mahallesi'nde bulunan borçlu abonelere kolaylık sağlandığı da vurgulandı. Dicle Elektrik, toplam 136 milyon TL olan borcu, yapılan görüşmeler neticesinde 74 milyon TL'ye kadar indirerek ödeme kolaylığı sundu. Ancak uzlaşma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin üçte biri bile ödenmedi. Buna rağmen, borcunu ödeyen 29 aboneye jeneratör temin edilerek, yakıt giderleri de şirket tarafından karşılandı ve 7/24 enerji sağlandı.

Düzova Mahallesi'nde ise durumun daha farklı olduğu kaydedildi. 9 trafolu sulama abonesinin 30 milyon TL, abonesiz kullanılan 34 trafo üzerinden ise toplam 212 milyon TL borç bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu mahalledeki borçlu kullanıcıların hiçbirinin uzlaşma tekliflerini kabul etmediği, buna rağmen mesken abonelerine enerji verilmeye devam edildiği aktarıldı. - DİYARBAKIR