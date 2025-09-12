Devrek'te Aronya Meyvesi ile Doğal Meyve Suyu Üretimi Artıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bir girişimci tarafından kurulan tesiste aronya meyvesinden üretilen doğal meyve suyu, tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'dan 2019 yılında memleketi Devrek'e dönen girişimci Yunus Emre Topal, bölgede başlattığı aronya üretimiyle dikkat çekti. Topal, şimdi de kurduğu kooperatif aracılığıyla bu meyvenin suyunu üreterek başarısını bir adım öteye taşıdı. 2022 yılında 'Devrek'te Tarım Gençlerle Tesisleşiyor' projesiyle BAKKA'nın BAKAP Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi Güdümlü Proje Desteği kapsamında Özbağı Eveyikli Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'ni kurdu.

850 metrekare kapalı alana kurdukları tesis ile doğal ortamda meyve suyu imal ettiklerini belirten Topal, "2019 yılında İstanbul'dan köyüme göç ederek bölgemizde çok bilinmeyen aronya meyvesi üretimine başladım ve kısa zamanda bölgede bu meyvenin tanıtılmasına destek verdiğime inanıyorum. Özbağ köyünde 850 metrekare kapalı alanda kurmuş olduğumuz tesislerimizde tamamen doğal ortamlarda imal ettiğimiz aronya meyve suyunun imalatına başladık. Aronya meyvesi, özellikle de şeker hastaları için çok büyük faydaları olan bir meyve ve diğer birçok hastalığa da doktorlar tarafından iyi geldiği ifade ediliyor. Tesislerimizde meyve suyunun üretilmesinin yanı sıra reçel, marmelat, sirke, taze meyve ve 'freeze dry' yöntemi ile başta aronya ve diğer meyveler olmak üzere kurutulmuş ürünlerinin de imalatlarını yapmaktayız. Üretilen aronyaları tesisimizde değerlendirip talep doğrultusunda ülkemizin her bölgesinden ürün alımı yapmaktayız. İmal ettiğimiz meyve sularını Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara ve İstanbul'a satıyoruz. Amacımız, inşallah en kısa süre içerisinde ülkemizin her noktasında ürünlerimizin satışını sağlamaktır. Bununla beraber çeşitli AR-GE çalışmalarımıza hız kazandırarak ileriki zamanlarda ihracata yönelik faaliyetlerimize başlayarak yurtdışına da açılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK