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Devrek Pazarında Ramazan Alışveriş Hareketliliği

Devrek Pazarında Ramazan Alışveriş Hareketliliği
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrek pazarında alışveriş yoğunluğu arttı. Fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, genellikle beyaz et ve bakliyat ürünlerine yöneliyor. Esnaf, yurt dışı kaynaklı ürünlerin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Devrek pazarında Ramazan ayının başlaması ile birlikte alışveriş hareketliliği de başladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle Devrek pazarında hissedilir derecede hareketlilik görülmeye başlandı. Zonguldak'ın en gözde pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının başlaması nedeniyle çarşı pazarda hissedilir derecede alışverişte hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Ramazan ayının da ilk haftasına rast gelen ve Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşlar alışveriş yapmak için tezgahlara akın etmeye başladılar. Çoğunlukta beyaz et ve bakliyat ürünlerine ilgi gösteren vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayetçiler. Geçen yıla nazaran fiyatların oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, "İftarlarda olmazsa olmazlar arasında yer alan hurmada geçtiğimiz yıllara nazaran fiyatlarda da değişimler yaşanmaya başlandı yani bu yılda hurma fiyatları oldukça yüksek. Yine bakliyatlarımızın çoğu yurt dışından geliyor. Malum Ukrayna ve Rusya'nın savaş halinde olması bakliyat çeşitlerine de yansımaya devam ediyor. İki ülkenin savaş halinde olması ve üretimin az olması tüketimin çok olması nedeniyle de fiyatlar geçen yıla nazaran oldukça yüksek. Malum kırmızı et fiyatları Ramazan anı nedeniyle donduruldu beyaz et fiyatları da bu sene oldukça iyi fiyatlar üzerinde fazla oynama yapılmadı. Bizim milletimiz özelikle de Ramazan ayında paylaşmayı seven bir millettir. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından verilen alışveriş çekleri ile ihtiyaç sahipleri de bu nimetten faydalanıyor. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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